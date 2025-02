Cesenatoday.it - Serie D, Sammaurese rimontata e sconfitta in casa dal Sasso Marconi

Leggi su Cesenatoday.it

linga per lacol. Bonandi e soci vengono rimontati nella ripresa, restando quindi in fondo alla classifica assieme al Fiorenzuola con 16 punti. Giallorossi subito pimpanti e propositivi. Al 23? Papa non angola abbastanza, facile parata di Celeste. I.