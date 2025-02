Sport.quotidiano.net - Serie D: la squadra di cassani affronta in casa il san marino, quartultimo. Lenz, poche balle: gara da vincere

E’ chiaramente una partita daanche perché oggi non ci sono scontro diretti. Alle 14,30 allo stadio Levantini di Lentigione, la formazione di Stefanoil San, proprio il team che ha lanciato il tecnico romagnolo nel calcio che conta, con il campionato di Eccela vinto e con il primo anno inD. Oggi le due squadre hanno una classifica agli antipodi: il Lentigione è quarto con 41 punti alla pari della Pistoiese e sarebbe ai play-off: ladi mister Oberdan Biagioni è invece quartultima pari al Corticella con 22 punti e oggi sarebbe ai play-out. Il Sanstava attraversando un discreto periodo che l’aveva portata fuori dai play-out prima dell’ultima sconfitta, ma in trasferta fa fatica. Dei 22 punti raccolti, soltanto 8 lontano da, terzultimadel girone per questa statistica.