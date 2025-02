.com - Serie D / Ancona beffata dal Teramo in extremis: 0-2

Giornata amara per i dorici sconfitti solo in pieno recupero. Due reti in una manciata di minuti quando la partita sembrava già indirizzata sullo 0-0, 9 febbraio 2025 – Finisce 0-2 al Del Conero tra SSCe Città Di.Giornata amara per i dorici che, pur dovendo far fronte al pressing incessante avversario per quasi tutta la partita, crollano solo al termine subendo in pochi minuti due reti consecutive.I dorici risentono dell’assenza di Alluci in regia, entrato solo nelle ultime fasi di gioco, e non in condizione, e paga delle sbavature in difesa nonché la mancata incisività nelle fasi realizzative. Pur non mancando la prestazione.poco incisiva in attacco e quando la gara sembrava ormai chiusa D’Egidio e Toure puniscono l’ingenuità delle retrovie avversarie.Cinque gli under schierati dai teramani con Gianelli in campo nella squadra di casa schierato dal primo minuto al posto di Alluci.