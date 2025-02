Napolipiu.com - SERIE A – Napoli, altro stop: con l’Udinese finisce 1-1. Conte non sfonda

A –: con1-1.non">La squadra partenopea non va oltre il pareggio contro i friulani al Maradona. McTominay illude gli azzurri, Ekkelenkamp trova il pari. Esordio per Okafor nel finale.Ilnon riesce ad andare oltre l’1-1 controal Maradona. La squadra di Antonioallunga la striscia positiva ma incassa il secondo pareggio consecutivo, permettendo all’Inter (-4 con una gara in meno) e all’Atalanta (-5) di poter accorciare le distanze.Alex Meret si erge a protagonista nel primo tempo con due interventi decisivi, mentre Lorenzo Lucca spreca due nitide occasioni per i friulani. La risposta azzurra arriva con Romelu Lukaku e Matteo Politano, quest’ultimo impreciso in una ghiotta opportunità. Anche Jean-Clair Solet va vicino al gol, ma Bijol lo anticipa su corner.