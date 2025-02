Serie A l’Inter ha la rosa più pagata Oaktree interviene

Leggi su Ilnerazzurro.it

Le ultime stagioni hanno vistoscalare le posizioni di vertice prima del calcio italiano e poi di quello europeo, arrivando a sfiorare la conquista della Champions League e, secondo le statistiche Opta, a piazzarsi in vetta alla graduatoria delle squadre europee. Il prepotente ritorno della Beneamata nell’olimpo del calcio mondiale lo si deve anche all’ingresso in società di Beppe Marotta, arrivato come Amministratore Delegato e oggi a occupare la poltrona di presidente del.La linea diL’arrivo dell’ex DS della Juventus ha rivoluzionato il modo di fare mercato del club di Viale della Liberazione e i numerosi acquisti operati, soprattutto quelli ottenuti secondo la cultura del parametro zero, hanno contribuito al raggiungimento di traguardi straordinari come la conquista della seconda stella.