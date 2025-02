Lapresse.it - Serie A, Lecce-Bologna 0-0: emiliani al settimo posto

Al ‘Via del Mare’hanno pareggiato 0-0 nella gara valida per la 24^ giornata diA. Entrambe reduci dai successi rispettivamente con Parma e Como, le due squadre smuovono la classifica con i pugliesi che si portano a 24 punti, al 14mo, e glia 38 raggiungendo il Milan in settima posizione. Nel finale annullato un gol di Dallinga per fuorigioco.Nel primo tempo ilsi affida a Skorupski, protagonista di tre parate decise. Nella ripresa i felsinei spingono di più ma l’occasione migliore è sui piedi di Berisha che conclude male all’altezza del dischetto del rigore.