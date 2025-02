Lapresse.it - Serie A, Lazio-Monza 5-1: i biancocelesti consolidano il 4° posto

Lasupera ilall’Olimpico per 5-1 in uno dei match della 24esima giornata diA e consolida la quarta posizione in classifica scavalcando la Juventus e portandosi a 45 punti, a cinque dal terzo.Marusic la sblocca al 31?, poi nella ripresa arriva la doppietta di Pedro, che fa centro al 57? e 77?, inframezzata dalla gol di Castellanos al 62?.Ilaccorcia le distanze su rigore con Sensi alll’86’. Poi ci pensa Dele-Bashiri a calare il pokerissimo all’88’. I brianzoli, alla quarta sconfitta consecutiva, restano ultimi a 13 punti.