Serie a femminile Nerazzurre seconde in casa della Lazio

Si gioca tutta oggi l’ultima giornata del girone unico di. Alle 12.30 l’Inter fa visita alla, reduce da quattro successi nelle ultime cinque gare. Le, invece, dopo la bella vittoria con la Fiorentina, vogliono arrivare alla Poule Scudetto mantenendo almeno invariato (cinque punti) il distacco dalla Juventus capolista. Proprio le bianconere sono l’avversario odierno del Milan (fischio d’inizio ore 15). Le rossonere hanno bisogno di un punto per qualificarsi tra le prime cinque. In caso di sconfitta, invece, il Milan dovrà guardare al risultato del Como Women, sperando che quest’ultimo non vinca. Le lariane, sempre alle 15, fanno visita al Napoli fanalino di coda e possono sfruttare l’occasione.Al.St.