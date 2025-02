Rompipallone.it - Serie A, Di Francesco furibondo: parole durissime del grande ex

Il tecnico del Venezia era furioso dopo la sfida tra i lagunari e la Roma, vinta dai giallorossi con un episodio dubbioNel lunch match di questa domenica diA, la Roma ha avuto la meglio sul campo del Venezia in virtù della rete realizzata nella ripresa da Paulo Dybala su calcio di rigore. Proprio per il penalty assegnato ai giallorossi si è scatenato un polverone in casa arancioneroverde.Ancora di più considerano che nella prima frazione ci sono state lamentele in casa Venezia per un presunto rigore non concesso nonostante il tocco di mano in area di Mancini. Per Marelli la distanza era troppo ravvicinata, anche se a giudicare dalle immagini il braccio era molto largo.Furia Di: "Ci vuole coerenza"Eusebio Diè stato molto onesto nel dire che nemmeno per lui era rigore quello su Mancini, ma al tempo stesso si è visibilmente arrabbiato per quanto riguarda quello concesso per il contatto tra Marcandalli e Angelino che ha di conseguenza regalato il successo alla Roma.