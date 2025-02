Lapresse.it - Serie A, Cagliari-Parma 2-1: i rossoblù fuori dalla zona retrocessione

Ilsupera in casa ilper 2-1, torna al successo dopo due sconfitte portandosi a 24 punti mentre gli emiliani al terzo ko consecutivo restano terzultimi a 20 punti. Autorete di Vigliacco al 57? e gol di Coman al 70?. Al 79? a segno Leoni per l’ultimo sforzo nel finale dei gialloblù che non si concretizza.