Sella Cento, serve una serata perfetta. Arriva Cantù, una belva ferita da quattro ko

Pomeriggio di gala alla Baltur Arena, alle 18la corazzata(arbitri Giovannetti, Marzulli e Di Martino). Tanto bella e attesa, quando difficile e delicata la sfida contro la quotatissima squadra di Brienza, che però si presenta all’ombra del Guercino con alle spallesconfitte di fila, che hanno messo a repentaglio la classifica dei brianzoli, ora non più primi ma scivolati tra quarto e sesto posto in coabitazione con Fortitudo e Rieti. Due delle avversarie che sono risultate indigeste ai biancoblù nelle ultime settimane e che hanno aperto la crisi poi alimentata da Milano e Forlì, fresca di blitz a Desio sette giorni fa (81-77). Ma i risultati recenti di Moraschini e compagni non possono e non devono illudere, che dalla sua ha l’obbligo di tornare a rimettersi in carreggiata, dopo essere apparsa disorientata con Rieti e Cremona, le due squadre che hanno strozzato la bella e preziosa striscia positiva infilata tra metà e fine gennaio (Piacenza, Verona e Torino).