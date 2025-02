Udinetoday.it - Sedici anni fa moriva Eluana Englaro, Honsell:"Grazie al padre Beppino oggi c'è una legge"

"Il 9 febbraio è una data importante per chi si batte per i diritti. Il 9 febbraio 2009 è la data nella quale cessò di respirare il povero corpo di, tenuto in vita artificialmente contro la sua volontà per 17, dopo l'incidente che la ridusse in uno stato vegetativo permanente".