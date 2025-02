Liberoquotidiano.it - "Se ti uccidi, non porto nemmeno un fiore. Così Lorenzo mi ha salvato la vita": la confessione del fratello di Jovanotti

Un'intervista toccante, profonda, a tratti dolorosa, quella concessa da Bernardo Cherubini a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 8 febbraio. Bernardo è ildiCherubini, ossia, e recentemente è stato protagonista al Grande, da cui è stato eliminato dopo un televoto molto combattuto. Parlando con la Toffanin, oltre che dell'esperienza nel reality, Bernardo si è speso rivelando un aspetto che lo ha segnato profondamente e che riguarda il rapcon ilsuper-star: "Quandoè diventato famoso ne ho sofferto. La cosa più importante per arrivare a fare qualcosa di bello, è avere un sogno, io non lo avevo.ha avuto la lucidità di perseguire il suo sogno. Io mi sono sentito inutile, non sono riuscito a concentrarmi perché non avevo un obiettivo", ha ammesso.