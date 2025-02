Ilfattoquotidiano.it - Se la boxe italiana parla albanese: dai figli di chi è arrivato negli anni Novanta ai pugili per professione, ecco la truppa delle aquile

Sulla mappa dellasventola anche una bandiera rossa con un’aquila nera a due teste. Sono molti infatti inati in Albania, ma cresciutisticamente in Italia, soprattutto in seguito alla massiccia immigrazionenel nostro Paese, durante il decennio dei. Idi chi allora cercò qui una vita miglioreno benissimo l’italiano, hanno ottenuto quasi tutti la cittadinanza e frequentano le palestre nostrane. Esiste inoltre un gruppo di ragazzi che è invecedall’Albania proprio per la, atleti attirati da un Paese che storicamente ha offerto più possibilità per fare questo sport. Oggi però il pugilato sta crescendo anche a Tirana e fare un match nella terra dei propri avi è un sogno un po’ per tutti. Arblin Kaba, già campione italiano dei super leggeri, in attesa di una possibilità europea, punta ora alla cintura tricolore dei leggeri.