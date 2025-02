Lanazione.it - Scuole, strade e impianti sportivi. Capannori investe 10 milioni di euro

Semaforo verde al programma triennale dei lavori pubblici a, collegato al bilancio di previsione, approvato in consiglio comunale con i voti contrari della minoranza., viabilità, pubblica illuminazione,, edifici pubblici, riqualificazione delle frazioni e cimiteri, verde pubblico, mobilità sostenibile. Sono questi i principali settori nei quali nei prossimi tre anni l’amministrazione Del Chiaro realizzerà opere pubbliche. Il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, approvato ieri (venerdì) dal consiglio comunale vede un investimento complessivo di circa 20di. Per il 2025 sono previsti circa 10didi investimenti sul territorio. "Realizzeremo due nuovi asili nido, uno a Badia di Cantignano e l’altro a Borgonuovo grazie al reperimento di fondi Pnrr per incrementare l’offerta dei servizi per la prima infanzia nelle varie zone del nostro territorio e realizzeremo importanti lavori di messa in sicurezza della viabilità con un investimento di circa un milione di– spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi.