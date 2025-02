Oasport.it - Scozia-Irlanda oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

A chiudere il secondo turno del Guinness Seial Murrayfield di Edimburgo saranno i padroni di casa dellae l’. Una sfida interessantissima, con le due formazioni che sono uscite vincenti all’esordio e, dunque, sono in piena corsa per il titolo. Laè l’outsider di lusso del torneo, mentre gli irlandesi puntano a bissare il successo di un anno fa.I padroni di casa sono al secondo match interno dopo aver battuto l’Italia, ma ora sono chiamati a una vera e propria prova del nove contro i favoriti d’obbligo per il titolo. Vinceresignificherebbe fare un passo importante nella lotta per il Sei, mentre un ko ridurrebbe le aspettative per i britannici. Discorso simile per l’, che ha battuto in maniera convincente l’Inghilterra a Dublino, ma sa che con una Francia fortissima nessun passo falso è permesso nel torneo.