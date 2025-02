Tg24.sky.it - Scontro governo-magistrati, Parodi: “A Meloni spiegheremo senza cedimenti nostre ragioni”

Si apre uno spiraglio nellotra ile la magistratura. Cesare, della corrente di centrodestra di Magistratura Indipendente, è stato eletto presidente dell'Anm: ha confermato lo sciopero, ma ha chiesto un incontro al. Richiesta a cui la premier Giorgiaha subito risposto di sì. Alle polemiche per non essersi consultato con i colleghi prima di chiedere l'incontro,ha risposto: "Forse ho iniziato male perché sono partito con una richiesta mia personale che avvertivo con una certa intensità,consultarmi con i colleghi, e di questo chiedo scusa. Però abbiamo avuto una risposta per una interlocuzione con l'associazione" che rappresenta "una occasione per spiegare una volta di più con chiarezza, fermezza, lucidità enessun cedimento quelle che sono le".