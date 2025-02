Oasport.it - Sci freestyle: Hiroshima e Kauf si impongo nel dual moguls a Deer Valley

Ikuma Horishima e Jaelinsorridono a, località sciistica che ha ospitato questo fine settimana il quarto appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, specialità, competizione che si dipanerà ancora in tre tappe. Il nipponico si è reso artefice di una bella finale con il fenomeno Mikael Kingsbury, regolandolo con 35 punti approfittando anche di un problema del diretto avversario, il quale ha terminato al secondo posto non arrivando al traguardo. Sul gradino più basso del podio si è invece posizionato Pavel Kolmakov che, nel vìs-a-vìs della small final, si è imposto sul sudcoreano Daeyoon Jung per 35 a 7. Netta anche la vittoria della padrona di casa, dominante sulla francese Perrine Laffont per 22 a 13. Completa la top 3 un’altra atleta a stelle striscie, Olivia Giaccio, abile a superare di misura la connazionale Tess Johnson nella finale per 19 a 16.