Oasport.it - Sci di fondo: Italia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali junior di Schilpario

L’vince la medaglia diaidi sci diin corso di svolgimento a. Nell’ultima giornata della manifestazione iridata giovanile il quartetto azzurro formato da Gabriele Matli, Beatrice Laurent, Davide Negroni e Marit Folie si prende il gradino più basso del podio dopo aver sempre mantenuto un ritmo tale da restare nei primi tre posti. Il tempo finale è di 1:04’31?3.Il divario è di 1’16?6 dallavincitrice, quella della Norvegia, che con Filip Skari, Hanna Engesaeter Soerbye, Lars Heggen e Milla Grosberghausen Andreassen non fa nessuno sconto, andando a vincere in 1:03’14?7. Secondo posto per la Francia, che arriva a 59?7 dopo aver rimontato l’nell’ultima frazione: il quartetto è composto da Quentin Viguier, Annette Coupat, Romain Vaxelaire e Margot Tirloy.