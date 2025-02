Oasport.it - Sci di fondo: Italia d’argento ai Mondiali Under 23 con la staffetta mista

L’ultima gara dei23 di sci dia Schilpario finisce con una medaglia per l’. Arriva infatti l’argento nella, portato a casa da Davide Ghio, Nadine Laurent, Martino Carollo e Maria Gismondi in 59’54?4 al termine di una competizione vissuta praticamente sempre al secondo posto.O meglio, al primo che non coinvolgesse la Norvegia, dominatrice assoluta anche in quest’edizione e vincitrice con Thomas Linnebo Mollestad, Anniken Sand, Mathias Holbaek ed Eva Ingebrigtsen con un tempo di 59’17?5 e una leadership mantenuta fondamentalmente per tutta la gara, e in particolare dalla seconda frazione in poi.Completa il podio la Germania, che con Elias Keck, Verena Veit, Marius Kastner e Helen Hoffmann beffa in volata la Francia: 51?8 contro 52? di ritardo del quartetto formato da Victor Cullet Calderini, Cloe Pagnier, Mathieu Blanc e Leonie Perry.