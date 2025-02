Oasport.it - Sci alpino, Nina Astner vince il gigante in Coppa Europa a Oberjoch, 10a Alessia Guerinoni

si impone nelfemminile di(Germania) valevole per ladi sci. L’austriaca era terza a metà gara e, grazie a una bella rimonta nella seconda manche, è salita sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 1’42?55, centrando così il terzo successo in carriera in, il secondo in questa stagione dopo quello a Puy Saintnt.Alle sue spalle la svizzera Selina Egloff, arrivata a 23 centesimi di ritardo: per l’elvetica si tratta del quarto podio della carriera in, il primo dal gennaio 2022. Completa il podio la tedesca Fabiana Dorigo a 25 centesimi dopo aver rimontato la bellezza di 25 posizioni dopo la prima manche.Buona decima posizione ex-aequo con la svizzera Vanessa Kasper per: la bergamasca ha concluso la sua prova a 62 centesimi dalla vincitrice con un recupero di sette posizioni, mentre la valdostana Sophie Mathiou ha chiuso dodicesima a 67 centesimi con tredici posizioni scalate dopo la prima discesa.