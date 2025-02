Oasport.it - Sci alpino, Marco Odermatt favorito assoluto nella discesa dei Mondiali, Paris e Casse partono da outsider

Si chiude oggi la prima settimana deidi sci2025 a Saalbach (Austria) e si chiude con la gara che è probabilmente la copertina di questa rassegna iridata, ossia lalibera al maschile, aperta a ogni tipo di scenario: sappiamo che il Mondiale è gara secca e spesso si presta a tante sorprese e a grande imprevedibilità, come già mostrato ierigara femminile con il successo con il pettorale n.1 da parte di Breezy Johnson.Il principaleal successo saràche in superG ha fatto un numero vero e proprio e ha vinto per dispersione. Il fenomeno svizzero proverà a ripetersi e a fare doppietta in questa rassegna iridata.non aveva ancora vinto in Coppa del Mondo in, quando si guadagnò la medaglia d’oro aidi Courchevel-Méribel, in quello che è stato il primo dei suoi tre ori conquistati finora a livello mondiale.