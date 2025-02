Feedpress.me - Schlein al Corsera: "Meloni si può battere. Divisi? No a piani B, serve unità"

Leggi su Feedpress.me

deve chiarire perchè un torturatore libico è stato liberato e riaccompagnato in Libia dove può continuare a torturare. L’Italia sta coi torturati o coi torturatori? I ministri sono venuti in Aula per coprirla. Ma la scelta è stata politica. E noi a, che ne ha la responsabilità, chiediamo conto di questa scelta. Non può sfuggire . Come le chiediamo perchè e da chi siano stati.