Schiavo | La Campania può diventare la regione leader nel turismo italiano

Tempo di lettura: 3 minuti“Laoggi è la terzain Italia per numero di visitatori, oltre 21 milioni in un anno. Ritengo che la nostra abbia i numeri per, nel giro di qualche stagione, lapiù visitata e apprezzata del Bel Paese”. Così Vincenzo, presidente di Confesercentie vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, intervenendo al convegno sulcampano svoltosi oggi alla Bit di Milano.“Il mio ottimismo – spiega– si basa su vari fattori e alcuni dati oggettivi come quello che riguarda l’Unesco: dei 59 siti italiani riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’Unesco, infatti, il 21% si trovano in: il centro storico di Napoli, la Reggia di Caserta, l’acquedotto Carolino di San Leucio, la costiera amalfitana, il parco del Cilento, Paestum, la certosa di Padula, il vallo di Diano, Santa Sofia a Benevento, gli scavi di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.