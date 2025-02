Ilrestodelcarlino.it - Schianto in autostrada A14, morti coniugi faentini: l’architetto Ravagli e la moglie Bisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Faenza, 9 febbraio 2025 – Due incidenti stradali, a poche ore e a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. L’ultimo, fatale a un professionista faentino e alla donna che viaggiava con lui. Erano circa le 16 quando la Volkswagen Tiguan di colore grigio con le due persone a bordo, mentre percorreva l’A14 Bologna-Taranto in direzione sud, verso Ancona, è sbandata ed è uscita dalla sede stradale. L’incidente è avvenuto dopo lo svincolo per Ravenna, a breve distanza dal casello di Faenza, precisamente al chilometro 62+200 del trattole. Lì l’autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte e ha terminato la propria traiettoria in senso contrario alla marcia. Nella carambola uno dei due occupanti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, l’altro è invece rimasto imprigionato tra le lamiere.