Oasport.it - Scherma, super Italia a Barcellona: le azzurre della spada vincono la gara a squadre in Coppa del Mondo

Si conclude in bellezza la quarta tappa valida per ladel2024-2025 di, disciplinafemminile, andata in scena questo fine settimana in Spagna, precisamente sulla pedana di. Dopo i terzi posti di Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis, l’ha vinto con merito laando in finale la compagine cinese. Il successo certifica la grande competitivitàformazione tricolore, anche con un team considerato sperimentale.Sì perché a compiere l’impresa sono state Federica Isola, Sara Maria Kowalcyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi, tutte artefici fin da subito di una prestazionelativa. Agli ottavi le nostre ragazze hanno infatti regolato le padrone di casa iberiche, imponendosi per 45-39. Ottima anche la performance dei quarti di finale, dove hanno battuto per 42-38 un team fastidioso come quello ungherese.