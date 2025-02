Sport.quotidiano.net - Scherma, en plein del fioretto: Marini e Favaretto vincono il Grand Prix

E’ una domenica da incorniciare per laitaliana: Tommasoe Martinaila Torino, mentre la squadra femminile della spada ha vinto la gara di Coppa del Mondo a Barcellona. Alla Inalpi Arena di Torino, Martinaha infilato nell’ordine la giapponese Arisa Kano (15-6), la romena Rebeca Candescu (15-11), la statunitense Jaelyn Liu (15-8), la cinese Chen Qingyuan (15-7), la compagna azzurra Anna Cristino (15-14) e la canadese Eleanor Harvey (15-12), terzo posto per la stessa Anna Cristino e per Arianna Errigo, battuta in semifinale dalla canadese. Nel tabellone maschile torna ad esultare Tommaso, che nell’ordine regola lo statunitense Marcello Olivares (15-9), l’altro Damiano Di Veroli (15-3), il russo Anton Borodachev (15-8), l'altro americano Nick Itkin (15-9), lo spagnolo Carlos Llavador (15-8) e il ceco Alexander Choupenitch (15-6) in finale.