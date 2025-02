Scuolalink.it - Scatti stipendiali scuola: sindacati spingono per un dimezzamento dei tempi

Leggi su Scuolalink.it

In attesa del rinnovo del contratto, previsto nei prossimi mesi,e istituzioni scolastiche lavorano a una strategia per migliorare le retribuzioni del personale docente. La proposta punta a dimezzare idegli, garantendo una progressione di carriera più rapida e senza impatti significativi sulle casse dello Stato.: la proposta .per undeilink.