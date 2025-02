Sbirciare le chat WhatsApp del partner o dell’ex senza consenso è reato | la sentenza della Cassazione

Leggi su Open.online

ledidi un, e pure di un exil suo– anche se si conosce il codice di sblocco per accedere al dispositivo – è un. Lo ha stabilito una, datata 27 gennaio, che ha confermato la condanna di un uomo, che in una causa civile – scrive il Messaggero – aveva prodotto delle conversazioni tra la ex moglie e il suo datore di lavoro prese dal telefono di lei, del quale conosceva il codice di sblocco. Per l’uomo non ci sarebbe stata alcuna violazione sia perché le conversazioni tra l’ex moglie e il suo capo contenevano – a detta dell’imputato – «informazioni importanti per tutelare la salute del figlio», ma anche perché l’uomo conosceva la password per accedere al dispositivo e, oltretutto, non l’avrebbe neppure utilizzata.