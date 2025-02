Savino Del Bene Scandicci sfuma al tie break il sogno della finale di Coppa Italia

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– Volley Milano: 2-3 (21-25, 25-19, 23-25, 25-19, 12-15)DEL: Ribechi (L2), Herbots 14, Castillo (L1), Ruddins 13, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 3, Bajema 1, Graziani 8, Nwakalor 14, Carol 2, Antropova 30, Mingardi 2, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 6, Gelin (L1), Guidi, Heyrman 5, Pietrini 1, Orro 5, Danesi 11, Konstantinidou, Fukudome (L2) n.e., Kurtagic 1, Smrek 1, Sylla 14, Egonu 30, Daalderop 7. All.: Lavarini S.ARBITRI: Lot – LucianiFIRENZE. Il cammino inDelVolley si arresta per il secondo anno consecutivo in semi, ma se la squadra di coach Gasapri cercava una reazione dopo la sconfitta incassata domenica scorsa in campionato contro Vallefoglia, nella gara disputata contro la Numia Vero Volley Milano, laDelVolley ha dimostrato di essersi messa alle spalle la brutta prestazione dello scorso week end.