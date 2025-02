Quotidiano.net - Satispay introduce nuove commissioni sui pagamenti digitali, critiche da Assoutenti

afferma cheha deciso l'introduzione disuidal 7 aprile prossimo. La società - sostiene l'associazione - "ha avvisato infatti i propri clienti dell'introduzione di una commissione dell'1% anche per inei negozi fisici al di sotto dei 10 euro, soglia fino ad oggi esentata da balzelli". Contro questa decisione l'associazione esprime "forte contrarietà". "Si tratta di una decisione che penalizza sia i consumatori sia i piccoli esercenti - dichiara il presidente Gabriele Melluso - Uno dei punti di forza diera proprio l'assenza di costi fissi per idi piccola entità, un fattore che ha favorito la diffusione del servizio tra i cittadini e le attività di vicinato. Ora, con l'introduzione delleanche per isotto i 10 euro, si rischia di colpire proprio quei soggetti che più hanno bisogno di strumenti di pagamentoaccessibili ed economici".