Sassoferrato Genga tre gol dalla capolista

FERMIGNANESE 30 FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (7’ st Ragni), Labate, Lucciarini, Fraternali A., Patarchi, Cantucci (37’ st Izzo), Bozzi (27’ st Giovanelli Fraternali), Fraternali L., Patrignani (7’ st Mariotti), Saidykhan (32’ st Surano). All. Pazzaglia.: Bruni, Imperio, Marzioni (5’ st Paoletti), Di Nuzzo, Pasinato, Loppi (31’ st Morettini), Perini, Isla (39’ st Tolu), Ricci, Piermattei E. (1’ st Gubinelli), Luzzi. All. Gobbi. Arbitro: Domizidi Macerata Reti: 26’ pt Fraternali L., 28’ st Cantucci, 45’ st Mariotti. Notte fonda per ilin casa dellaFermignanese con la squadra di Gobbi che subisce tre gol e la quinta sconfitta consecutiva. Poco prima della mezz’ora il vantaggio dei locali con Luca Fraternali che non può sbagliare a due passiporta.