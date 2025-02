Panorama.it - Sapore di Mare: Il musical che ha il gusto di una festa anni Sessanta

“Uno stabilimento balneare è come una piccola comunità, la gente si conosce daed è legata da piccoli intrighi da spiaggia che servono a uccidere la noia e passare il tempo”: con questo incipit, inizia il film dei fratelli Vanzina “di”, anno 1983, precursore dei moderni cinepanettoni, ambientato in una lontana Versilia degli.Qualche decennio più tardi, nel 2024, con una brillante idea, la produttrice Monica Savarese, amante del film, ma soprattutto della sua colonna sonora, decide di regalare nuova vita al lungometraggio, sotto una forma diversa; diventerà un, scritto e diretto da uno dei migliori registi di spettacolii a livello internazionale: Maurizio Colombi.“All’inizio ero un po' titubante, sono sincero. Rivisto oggi, quel film appare decisamente demodé; in più nel film c’erano attori come Christian De Sica e Jerry Calà, due personaggi fortissimi, la cui personalità andava oltre a alla semplice recitazione.