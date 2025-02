Riminitoday.it - Santarcangelo, l'andamento demografico: popolazione stabile, 8 matrimoni su 10 sono celebrati con il rito civile

Leggi su Riminitoday.it

Anche per il 2024 ladisi conferma, seppur in leggera diminuzione, con 22.132 residenti al 31 dicembre 2024, contro i 22.250 abitanti del 2023. Più numerosa, come sempre, la componente femminile (11.307), mentre i maschi residenti ammontano a 10.825. La.