Sanremo brutto infortunio per una cantante | cade dalle scale dell’Ariston

L’avventura di Francesca Michielin al Festival diè iniziata con un imprevisto. Durante le prove, laè cadutadel Teatro Ariston, riportando unalla gamba. Nonostante il piccolo incidente, ha rassicurato i fan con ironia e ha confermato la sua presenza sul palco. Il suo brano “Fango in Paradiso” è tra i più attesi della competizione e promette di emozionare il pubblico con una ballata intensa e carica di significato.La caduta di Francesca Michielin: le sue parolePoche ore dopo l’incidente, Francesca Michielin ha condiviso uno scatto sui social mostrando il tutore alla gamba e commentando con ironia: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le: sono caduta anche stavolta., non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.