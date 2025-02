Sanremo 2025 | tra Chanel e bretelle il karaoke dei ricchi si fa democratico

Leggi su .com

Life&People.it Il professore è tornato e vuole fare l’appello. Le anticipazioni del Festival dihanno il sapore di una reunion scolastica dove il più amato (quel Carlo Conti che aveva lasciato la cattedra nel 2017) torna a rimettere ordine nella classe più indisciplinata d’Italia. Dopo 5 anni di festini notturni targati Amadeus, dove si andava a letto all’alba tra coriandoli di share, il Festivalsi prepara a una dieta detox: tutti a nanna entro l’una, come quando nonna spegneva la TV dicendo “domani c’è scuola“.Carlo ContiLa rivoluzione dei piccoli (ma non troppo)Ma non fatevi ingannare dal coprifuoco anticipato: questa 75esima edizione promette di essere una rivoluzione travestita da restaurazione. Conti, da bravo professore di vecchia scuola, ha già annunciato che separerà i “grandi” dai “piccoli” (come nelle gite scolastiche di una volta) con i Big da una parte e le Nuove Proposte dall’altra.