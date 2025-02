Superguidatv.it - Sanremo 2025 – Carlo Conti replica ai gossip sui Big del Festival: “Non é Sanremo Island”

Nell’attesa generale per il via aldialche vede protagonisti -tra i Big in corsa al suo- Fedez, Achille Lauro e Tony Effe.al centro della cronaca rosa, la reazione diSale l’attesa generale per il via aldella canzone italiana, che é previsto sotto la conduzione e direzione artistica die in onda sulle reti TV e streaming Rai. Lo stesso, in un intervento concesso ai microfoni di Cinque Minuti, reagisce aidel momento in circolo, riferiti ad alcuni protagonisti ammessi a.Come in particolare Fedez – finito al centro del sedicente poliamore avuto con Chiara Ferragni, e Achille Lauro. Come sempre non bastasse, inoltre, Fedez fa parlare di sé anche per il conflitto che -nella cronaca rosa – lo vede contrapporsi a Tony Effe, anche a colpi di dissing tra le rime rap delle loro discografie.