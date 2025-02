Isaechia.it - Sanremo 2025, cantante in gara cade dalle scale dell’Ariston e ora ha un tutore: la foto social

Il Festival diè ormai quasi ai nastri di partenza, visto che la kermesse canora avrà avvio l’11 febbraio. Fervono i preparativi, quindi, al Teatro, dove i cantanti sono impegnati per le prove. Ma non mancano nemmeno gli imprevisti e, infatti, una delle artiste inha svelato su X di essersi fatta male,ndocelebridello studio del festival musicale.Si tratta di Francesca Michielin che ha raccontato l’accaduto su X con un ironico post.Non c’è nessun grado di separazione tra me e le: sono caduta anche stavolta ?, non smetti mai di regalarmi emozioni! ? Pronta a partire ?#pic.twitter.com/P0qAZ7A4mZ— Francesca Michielin (@francescacheeks) February 9,Nel contenuto digitale, infatti, si vede lacon un vistosoalla gamba sinistra, sdraiata nel sedile posteriore di un auto.