Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, all'Ariston quest'anno spunta un canguro: un inedito assoluto

Diciamolo subito, così non ci pensiamo più: i ventinove testi della 75ª edizione del Festival disono i più brutti dell'ultimo decennio, o forse peggio (mi è mancato il tempo – e soprattutto il fegato – di risalire a prima del 2015). Fatta eccezione per la canzone di Bresh (La tana del granchio), e per certi coraggiosi accostamenti del motivo di Lucio Corsi («medaglia d'oro di sputo», «le lune senza buche / sono fregature», Volevo essere un duro) e altrettanto ardimentosi paragoni di quello di Brunori Sas («io come semprefra il passato e il futuro / scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro», «come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere / faccio partite doppie persino col mio cuore», L'albero delle noci), siamo davanti a uno sfacelo di lingua, di stile, di “retorica immaginativa” dai ben pochi precedenti.