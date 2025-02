Laprimapagina.it - Sanità vibonese: nasce un’alleanza tra Ordine dei Medici e Asp per superare la crisi

L’deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di Vibo Valentia e l’Azienda sanitaria provinciale condividono la necessità di avviare un percorso comune per affrontare le gravi criticità che affliggono il sistema sanitario locale. Enzo Natale, presidente dell’, e Vittorio Piscitelli, commissario straordinario dell’Asp, hanno delineato nuove strategie per portare lafuori dalla fase emergenziale.A confermare questa volontà di collaborazione è stato un incontro operativo tra la presidenza dell’, rappresentata da Enzo Natale insieme a Raffaele Bava (vicepresidente), Francesco Arena (segretario) e Stefania Barone (tesoriere), e il commissario straordinario dell’Asp, Vittorio Piscitelli, supportato dai subcommissari Gianluca Orlando e Gandolfo Miserendino, direttore di Azienda Zero a Catanzaro.