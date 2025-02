Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "Possiamo giocarcela con ogni avversario»

"Il nostro obiettivo è rimanere nei playoff". Luigi Giandomenico, allenatore della, è già proiettato alla gara di oggi alle 15 contro la Maceratese. "Noi – aggiunge il tecnico – siamo una buona squadra e ritengo checon chiunque". Tra i rossoblù non sono recuperati Morazzini e Lanza. "Si affrontano formazioni – sottolinea Giandomenico – che giocheranno a viso aperto e vediamo come andrà a finire. Noi non faremo barricate così come la Maceratese perché questo atteggiamento non rientra nella mentalità di entrambi gli allenatori". All’andata laè tornata con i 3 punti dall’Helvia Recina - Pino Brizi grazie a una rete arrivata nel finale, magari quella partita potrà essere stata d’aiuto per Giandomenico nella preparazione del match. "All’andata – ricorda il tecnico – è stata una sfida abbastanza equilibrata e ritengo che sarà lo stesso anche in questa occasione.