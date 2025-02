Internews24.com - Sanchez, l’ex Inter si racconta: «Frase del leone in Supercoppa? Vi spiego perché, e sul ritorno all’Udinese…»

di Redazionesi: «delin? Vi, e sulall’Udinese.» Le parole dell’attaccantevistato dai microfoni ufficiali delle Lega Serie A,, ora attaccante dell‘Udinese, Alexis, ha parlato cosi :PERCHE’ IL? – «Sono sempre lo stesso ragazzino che ama giocare a calcio, solo con un po’ di esperienza in più. Il? Per me è la presenza. Ilnon mi piace molto ma ha una sua statura nella giungla; questa è la cosa che mi piace di più. Mi piace molto prendermi cura degli animali, sono come amici per me. Se non posso farlo ci resto male»ALL’UDINDESE– «Tanti club mi hanno contattato, ma il mio amore per l’Udinese non può essere descritto a parole. Se si parla di calcio e famiglia, penso che bisogna tornare nei posti dove si è stati amati e dove continuano a farlo.