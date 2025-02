San Valentino 2025 a Roma dove andare spendendo poco

Leggi su Funweek.it

Sta per arrivare Sane ancora non avete deciso cosa fare con il proprio partner? Niente panico, di seguito una serie di appuntamenti o eventi speciali per l’occasione da non perdere e accessibili a tutti che andranno ad animarenella giornata del 14 febbraio. Cosa fare a SanAvete mai pensato di trascorrere qualche ora nel giorno di Sanad un evento davvero speciale? Euphoria a La Nuvola aè l’occasione giusta per farlo con un biglietto open scontato del 20%. Art is in the Air è una mostra inedita in prima mondiale, con il patrocinio del Comune die del MiC – Ministero della Cultura, che presenta 20 opere monumentali e interattive dedicate all’espressione di questa emozione attraverso l’arte.Leggi anche: — San, innamorati fate attenzione a questo percorso a Piazza NavonaChe ne dite, invece, di Color Hotel a Fiumicino, per un’ora di puro divertimento.