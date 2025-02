Diredonna.it - San Valentino: 10 idee davvero originali e romantiche per festeggiare

Qualiper San? Siete stanche e stanchi della solita cenetta nel locale di lusso, vestiti bene, che pure è divertente ma rischia di diventare ripetitivo nelle occasioni speciali? Sicuramente introdurre qualche novità interessante permette alle coppie di rifuggire dalla routine. Perché sì, a Sanrischia di avere un grosso ruolo il comunismo, ma questo rischio si affievolisce se ci si impegna in un’attività insolita e romantica, senza ricadere nei soliti cliché di fiori, cioccolatini e lingerie rossa.Una gita in un luogo romanticoPer San, la prima di questeconsiste nel progettare una piccola gita fuori porta, purché in un luogo suggestivo scelto di comune accordo. Paesaggi su cui gli esseri umani sono intervenuti lo stretto indispensabile, panorami da fiaba e lontani dal turismo di massa: c’è l’imbarazzo della scelta, soprattutto tenendo presente che nel Belpaese ci sono ben oltre 300 località che aderiscono ai Borghi più belli d’Italia, suddivisi in tutte le regioni, e in uno di questi si può trovare la propria meta del cuore.