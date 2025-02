Quotidiano.net - San Marone: il Santo del 9 Febbraio celebrato nel mondo

Chi è San? Sanè una figura venerata principalmente nella tradizione cristiana maronita. Nato nel IV secolo, Sanè conosciuto per la sua vita ascetica e per essere stato il fondatore del monachesimo maronita. La sua festa si celebra il 9, data in cui viene ricordato da milioni di fedeli in tutto il, in particolare in Libano, dove la comunità maronita è particolarmente numerosa. Perché è diventato? Sanè diventatograzie al suo impegno spirituale e alla sua dedizione alla vita monastica. Originario della Siria,si ritirò in una montagna per vivere una vita di preghiera e meditazione. La sua fama di santità si diffuse rapidamente, attirando molti seguaci che cercavano la sua guida spirituale.è noto per i suoi miracoli e per la sua capacità di guarire i malati, il che contribuì ulteriormente alla sua venerazione.