San Donato, derby show. Figline rischia col Trestina

La 23ª giornata pone in primo piano l’urgente bisogno al SanTavarnelle e aldi raccogliere punti per fare un altro passo in classifica. Le gare oggi in programma alle 14,30. SanTavarnelle-Poggibonsi (all’andata 1-2: Sylla, 2 Belli) arbitro: Montevergine di Ragusa. Allo stadio "Pianigiani" si gioca l’attesocon i cugini del Poggibonsi, una partitissima che ha sempre scaturito un fascino particolare. E impone ai gialloblù del presidente Bacci l’obbligo dei tre punti per cercare di uscire fuori dalla zona rossa della classifica. Il compito per i gialloblù di casa non si prospetta facile, visto che anche all’andata la sfida risultò avvincente con i giallorossi di Calderini che prevalsero di misura. Stavolta non sarà così: il Sanha urgente bisogno di ossigeno per poter sopravvivere, perciò mira a fare l’impresa.