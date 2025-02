Secoloditalia.it - San Benedetto, africano senza biglietto si scaglia contro una poliziotta e le stacca un dito a morsi

Trovatosu un treno regionale, un 30enne gambiano è stato portato nella tarda serata di venerdì nel commissariato di Sandel Tronto (Ascoli Piceno) per l’identificazione ma durante le procedure ha dato in escandescenze, ferendo tre agenti. L’uomo, in particolare, si ètounandole parzialmente una falange con un morso. “E’ stata violenta quanto repentina l’aggressione – denuncia Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato – subita dai colleghi della Volante all’interno del commissariato a Sandel Tronto dove stavano procedendo all’identificazione di un cittadino del Gambia che appariva inizialmente collaborativo, ma che all’improvviso si ètodi loro infierendo in particolare su unaa cui hato una falange con un morso.