Ilrestodelcarlino.it - Sampierana e Gambettola di nuovo faccia a faccia. Scontro diretto al Campodoni di San Piero

fra, oggi, aldi Sanin Bagno. Fra le due squadre esiste una sana ma forte rivalità, ma prima di tutto oggi ci sono in palio punti pesanti. Lacon i suoi 39 punti è in zona playoff mentre ilinsegue a quota 34. Entrambe contano diverse assenze, lalamenta sopratutto quella di Narducci, vero cervello del centrocampo, inoltre Lanzi è squalificato. Iloltre agli infortunati non può schierare Gadda e Peluso per squalifica, inoltre Marco Bernacci dovrà guidare la sua squadra dalla tribuna. Tutto questo di certo non toglierà nulla alla carica agonistica di due squadre abituate a duellare negli ultimi anni, prima quando militavano in promozione e adesso a braccetto in Eccellenza. All’andata, al Comunale, fu decisivo il gol segnato da Aryo che regalò tre punti ai bianconeri di Sanin Bagno.