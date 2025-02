Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, occasione da cogliere. Il Sasso Marconi è in difficoltà

L’ostacolo da superare è bello alto, servirà una prestazione impeccabile sotto ogni aspetto. Quella di oggi per lapuò essere unaper cercare di mischiare le carte sul tavolo e riproporsi come candidata ad entrare nella zona playout. Al Macrelli arriva unche la scorsa domenica ha costretto il Ravenna a sudare fino all’ultimo minuto, unche ha iniziato a rallentare già nelle ultime giornate dell’andata e sta confermando questa tendenza nel ritorno: cinque punti conquistati nelle prime cinque giornate disputate. Il calo di rendimento dei gialloblù bolognesi è stato causato anche dal fatto che Serigne Deme è stato ceduto alla Juventus e che Yaya Jaseey è fuori causa per la frattura subita alla mandibola. Il, insomma, ha perso le sue frecce, quelle che sugli esterni mettevano a dura prova le difese avversarie, i due migliori marcatori, due elementi fondamentali.