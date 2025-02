Lettera43.it - Salvini insiste sulla rottamazione di tutte le cartelle esattoriali, FdI apre alla proposta della Lega

Leggi su Lettera43.it

«Pace fiscale edile: 120 rateuguali in 10 anni, senza sanzioni e interessi». È la, ribadita da Matteo, «per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà». Il leader del Carroccio, di ritorno in Italia dopo l’evento dei Patrioti andato in scena a Madrid, si confronterà con i responsabili economici del partito e gli altri dirigenti, si legge in una nota: «L’obiettivo è affinare il percorso del provvedimento che è coerente con il programma elettorale del centrodestra».Leo, viceministro dell’Economia: «Valuteremo il da farsi con la Ragioneria dello Stato»Maurizio Leo (Getty Images).Raggiunto da Adnkronos Maurizio Leo, viceministro dell’Economia ed esponente di Fratelli d’Italia, ha apertodi: «Se si trovano le risorse, d’accordo col ministro Giorgetti, va bene.